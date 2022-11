Casal diagnosticado com mesmo tipo de câncer recebe alta e bate "Sino da Vitória" juntos

Um casal que havia sido diagnosticado com o mesmo tipo de câncer recebeu alta no fim de outubro, em Belém (PA). Segundo portal G1, os dois tocaram juntos o "Sino da Vitória", instrumento utilizado em unidades de saúde para celebrar a cura dos pacientes.

Rodrigo Costa, de 23 anos, e Synndy Ferreira, de 22, tinham linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, descoberto há cinco anos. Eles chegaram a fazer diversas sessões de quimioterapias juntos, dividindo as angústias e o medo provocado pela doença.

A primeira a ser diagnosticada foi Synndy, em 2017, quando já namorava com Rodrigo. Na época, ela precisou se mudar de Capanema, nordeste do Pará, para Belém e iniciar o tratamento no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol).

Em uma das visitas que fez à namorada, Rodrigo acabou descobrindo, por meio de um exame, que tinha um nódulo. Não demorou muito e a biópsia revelou que o jovem também tinha o linfoma de Hodgkin, mesma doença de sua namorada.

Casal enfrentou desafios juntos

A partir de então os dois passaram a viver juntos todos os sentimentos trazidos com a doença. Ao G1, Synndy contou que eles chegaram a realizar juntos algumas sessões de quimioterapia e que dividiam as preocupações e conquistas em relação ao quadro clínico, sempre buscando "encontrar alegria" nas situações.

Durante o tratamento contra o câncer, quando estavam internados, eles estudaram juntos para o vestibular e também para concursos públicos. O esforço teve resultado positivo, pois ambos conseguiram aprovações em universidades públicas e, no fim da formação, foram aprovados em um mesmo concurso. Hoje os dois são policiais militares.

O casal teve alta no fim de outubro último, mas a Secretaria de Saúde do Pará só deu a informação nesse domingo, 13. Os namorados foram aplaudidos nos corredores da unidade de saúde ao receberem alta e a cura emocionou a todos que acompanharam de perto a história de amor e resiliência dos jovens.

