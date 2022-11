Mãe liga para Polícia através do 190 e convida PMs para festa de aniversário do filho

Com temática sobre a Polícia Militar, um menino de cinco anos pediu para que sua mãe ligasse para o serviço de emergência (190), e convidasse os agentes para sua festa de aniversário. O caso inusitado ocorreu na noite do último sábado, 12, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

A mãe de Heitor de Oliveira Lima, Natália Souza, conta que o filho queria que os PMs participassem do aniversário dele e pediu que ela os convidasse através do telefone da polícia.

De acordo com a PM, uma equipe com quatro militares foi até a casa do pequeno para atender a solicitação e participar da festa.

Na decoração, balões das cores marrom, preta e branca remetiam às fardas da instituição. O garoto estava vestido como policial e contou estar muito feliz com a presença dos agentes. Heitor revelou ainda aos militares que seu sonho é se tornar um policial.

