Acusada de xenofobia a cearense diz que queria ironizar preconceituosos e defender o médico

Jessica Brandenburg, autora de comentário considerado xenofóbico a médico cearense no Instagram, disse que quis provocar moradores de Santa Bárbara do Sul que não gostam do Nordeste

Uma mulher, acusada por um médico cearense de cometer injúria xenofóbica na internet neste sábado, 12, se retratou pelas redes sociais e tentou se justificar nesta segunda-feira, 14, sobre o que escreveu no Instagram. Jessica Brandenburg, autora do comentário “será que as pessoas irão querer ser atendidas por um médico nordestino?”, alega que “se soubesse, não teria se expressado daquela maneira”.

O caso aconteceu no último dia 10, em Santa Bárbara do Sul (RS). Jessica não esperava a repercussão pelo fato do Portal Assinck, onde o caso foi divulgado, abranger somente proporções locais. Para tanto, afirma que, quando o escreveu, o objetivo não era atacar o Nordeste, mas sim, “provocar as pessoas de Santa Bárbara do Sul que falam mal da região”.

No portal Assinck, foi divulgada a contratação do médico cearense José André Martins Cavalcante para trabalhar no hospital local por meio do Programa Médicos pelo Brasil. Na matéria, Jessica Brandenburg fez o comentário considerado xenofóbico.

“Não só aqui [Santa Bárbara do Sul], mas em Santa Catarina, e em outros locais do Rio Grande do Sul, algumas pessoas falam que ‘os nordestinos vinham vender rede’ e que ‘o Nordeste só serve para viajar’. Quando fiz o comentário, o intuito era dizer: ‘E agora, que temos um médico do Ceará, as pessoas irão para o hospital e não vão querer ser atendidas por ele?’”, justificou-se Brandenburg.

O comentário foi publicado no dia 10, e apagado no sábado, 12. A santa-barbarense informa que, na semana em questão, estava "atolada de trabalho", o que a teria afastado das redes por alguns dias.

A acusada ainda pontua que, se pudesse, enviaria uma nova mensagem, desta vez mais específica e clara, e aguarda que agora as pessoas entendam como “uma defesa, jamais ataque”.

Ela conta que a cidade, assim como grande parte do Rio Grande do Sul, é dominada pelos conceitos coronelistas, além do sentimento de “querer mandar” a todo momento.

Segundo Brandenburg, isto se deve aos fortes posicionamentos direitistas instaurados na região. Com um viés de esquerda, ela parabenizou o Nordeste por acabar com as agressões e a proliferação do ódio no País. “Já estávamos cansados”, ponderou, ao relacionar a região ao resultado das urnas deste ano.



Jessica Brandenburg chegou a abrir suas redes sociais depois do acontecido, mas voltou a fechar temendo expor familiares.

Justiça

Emília Cavalcante, advogada e irmã do médico, disse que teve contato neste último fim de semana com Jessica Brandenburg. Na conversa, a profissional revela que aceitou as desculpas e que não levará o caso adiante por enquanto. “Uma situação como esta é desgastante para os dois lados”, afirmou.

Entretanto, caso o Ministério Público venha a tomar conhecimento do inquérito, cabe a ele decidir se prossegue ou não com as investigações. "Há alguns casos, principalmente os que chamam a atenção da população, que são continuadas as análises, mesmo o denunciante dizendo para parar, pois é uma ação incondicionada”, finaliza a advogada.

O POVO não conseguiu falar com o médico José André Martins Cavalcante.

