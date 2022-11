Navio colide com ponte Rio-Niterói; veja vídeo

Não há ainda informações sobre feridos e a estrutura sofreu danos "pequenos"; em razão do ocorrido, a via foi interditada nos dois sentidos

Um navio à deriva se chocou contra a ponte Rio-Niterói na noite desta segunda-feira, 14, de acordo com informações da CNN Brasil. Não há ainda informações sobre feridos e a estrutura sofreu danos considerados "pequenos". Em razão do ocorrido, a via foi interditada nos dois sentidos.

De acordo com jornal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a colisão ocorreu no início desta noite, pouco depois das 18 horas. Rebocadores já conseguiram afastar a embarcação da ponte.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (MDB) informou às 21 horas que equipes da Ecoponte estavam checando a estrutura da ponte. “Equipe técnica vistoriou os pilares 71, 72 e 73 e não detectou nenhuma avaria na estrutura (infra e meso). Avaliação nos aparelhos de apoio estão indicando danos de pequena monta. Devem liberar trafego, parcialmente, em pouco tempo", escreveu o gestor carioca.

Informação Ponte: “equipe técnica vistoriou os pilares 71, 72 e 73 e não detectou nenhuma avaria na estrutura (infra e meso). avaliação nos aparelhos de apoio estão indicando danos de pequena monta. Devem liberar trafego, parcialmente, em pouco tempo.” — Eduardo Paes (@eduardopaes) November 15, 2022

Segundo informações do portal O Tempo, a Ecoponte afirmou que "houve colisão leve da embarcação com o guarda corpo da ponte". Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o navio se choca contra o equipamento. A cidade está em mobilização desde o inicio desta tarde, com registros de ventos fortes em áreas importantes como o aeroporto Santos Dumont.

Veja vídeo:

Rapaz... momento que um navio bate na ponte Rio Niterói. A ponte foi interditada nos dois sentidos. pic.twitter.com/w1Z3cYOZky — Lázaro Rosa

