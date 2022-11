Hugo Parisi é o convidado do Sem Censura desta segunda

O programa Sem Censura desta segunda-feira (14) recebe o chefe da Equipe Brasileira de Saltos Ornamentais Hugo Parisi. Considerado um dos melhores do Brasil de todos os tempos na categoria, o ex-competidor olímpico brasiliense conversa com a apresentadora Marina Machado sobre carreira e vida pessoal.

Hugo Parisi nasceu em Taguatinga, Distrito Federal, em 1984. Começou a carreira aos sete anos de idade no clube Associação Brasiliense de Saltos Ornamentais, que representou até 1999.

No ano 2000 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde representou o Vasco da Gama, o Fluminense e a Associação Peneira Olímpica de Esportes. Em 2007 voltou para Brasília, contratado pelo Mackenzie, um dos principais clubes brasileiros da modalidade, que defende até hoje.

Especialista na prova de plataforma de dez metros, integra a Seleção Brasileira de Saltos Ornamentais desde 1999. Participou da conquista brasileira dos mais expressivos resultados da história na modalidade.

Competiu nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Também esteve nos Jogos Pan-americanos do Rio 2017 e Guadalajara 2011.

Foi vice-campeão Pan-americano Juvenil no México, 2001; vice-campeão Mundial Juvenil na Alemanha, em 2002; cinco vezes campeão Sul-Americano e 28 vezes campeão Brasileiro. Indicado inúmeras vezes ao Prêmio Brasil Olímpico, foi condecorado como o melhor atleta da categoria em 2008.

Parisi é 3º Sargento da Marinha do Brasil. Hoje, além de chefe da Equipe Brasileira de Saltos Ornamentais, atua como presidente do Instituto Pro Brasil, clube esportivo filiado ao Comitê Brasileiro de Clubes; auxiliar técnico do Centro de Excelência em Saltos Ornamentais da Universidade de Brasília e é coordenador de eventos da Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais.

Os jornalistas Daniela Ramalho, apresentadora do Programa SBT Sports Brasília, do SBT TV, e Gustavo Schuabb, da TV Record Brasília, participam desta edição como debatedores convidados.

Serviço

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o País em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Sem Censura – Hugo Parisi

Segunda-feira (14), às 21h, na TV Brasil

