69 milhões de brasileiros ainda não tomaram 3ª dose contra Covid-19

Alerta foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No Ceará, 71 cidades têm cobertura vacinal com dose de reforço menor que 60%

Mais de um ano depois de idosos e pessoas imunossuprimidos começarem a tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, cerca de 69 milhões de brasileiros ainda não tomaram a terceira dose do imunizante, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Por meio das redes sociais, o gestor alertou a população, no último sábado, 12, sobre a necessidade da vacinação, uma vez que o Brasil tem registrado uma alta veloz de infecções nas últimas semanas.

No Ceará, dados da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), mostram que em 71 municípios, incluindo Fortaleza, a cobertura vacinal com a dose de reforço é menor que 60%. Essa quantidade de municípios corresponde a 38,5% das 184 cidades do Ceará.

Em outras 93 cidades cearenses, a cobertura vacinal com a dose de reforço varia entre 60% e 80%. E apenas em 20% municípios do Ceará mais de 80% da população tomou a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

Ainda conforme o titular do Ministério da Saúde, 32,8 milhões de brasileiros que já poderiam ter recebido a quarta injeção do imunizante também não foram aos postos de saúde.

O jornal O Estado de S. Paulo revelou na última semana que o estado de São Paulo tem nove milhões de atrasados para a terceira dose.

Orientação do Ministério da Saúde

A orientação do Ministério da Saúde para vacinação contra a Covid-19 é de que a quarta dose (ou segundo reforço) seja aplicada apenas em adultos com 40 anos ou mais, ou em pessoas imunossuprimidas.

Mesmo com a orientação do Ministério, vários estados e municípios têm aplicado a 4ª dose para todos os adultos, como é o caso da capital paulista.

Com a chegada da subvariante da Ômicron, a BQ.1, especialistas acreditam que o Brasil enfrentará esta nova onda de casos, como tem ocorrido na Europa, nos Estados Unidos e na China.

Os cientistas ainda não sabem se essa versão do vírus é mais grave ou transmissível, mas estudos preliminares apontam maior risco de escape à proteção dada pelas vacinas, por isso é essencial buscar o reforço.

Com Agência Estado

