Médico cearense sofre injúria xenofóbica após ser contratado por hospital no RS

Segundo irmã da vítima, a agressora será denunciada. O médico lamenta a ocasião, e ressalta que a xenofobia não é problema exclusivo do sul do Brasil

Médico cearense contratado para atuar na unidade de saúde Olívio Pinto, em Santa Bárbara do Sul (RS), acusa ter sido vítima de injúria xenofóbica por uma usuária do Instagram nessa quinta-feira, 10. Na ocasião, a mulher questionou, em comentário de publicação do Portal Assinck, se as pessoas “iriam querer ser atendidas por um médico nordestino”.

José André Martins Cavalcante é formado em Medicina pela Universidade de Fortaleza (Unifor), e foi chamado para trabalhar no hospital por meio do Programa Médicos pelo Brasil. A recepção do profissional ocorreu na manhã dessa terça-feira, 8, na Prefeitura Municipal, onde participaram o prefeito Mário Filho, a vice-prefeita Marivane Kuhn, além da secretária de Saúde, Cleidiane Vargas, e a assessora Maria Inês Dalla.

A advogada, e irmã do médico, Emília Cavalcante, afirma que o Ministério Público do Rio Grande do Sul receberá denúncia, solicitando ainda pena aumentada, pois o crime foi feito pela internet. “Ela [a agressora] ainda não apagou, apesar de já terem sido efetuadas denuncias”.

Em depoimento ao O POVO, José confessa que apesar de lamentar o episódio, o fato não afeta o trabalho dele. “Infelizmente, isso é comum acontecer, e não é exclusividade da região Sul. Embora lamentável, tal episódio não me afetou em nada. Irei continuar atendendo as pessoas com o mesmo carinho e atenção de sempre”.



