Jornada da Saúde: Rede Pague Menos oferta serviços gratuitos para comunidades

A rede de farmácias Pague Menos realiza, de 14 a 18 de novembro, a segunda edição da Jornada da Saúde em várias lojas no Brasil. O evento tem o objetivo de oferecer, de forma gratuita, acesso à saúde de qualidade para comunidades no entorno das lojas, com serviços como aferição de pressão, oximetria e bioimpedância.



A ação faz parte do Programa Gigantes Solidários, ação voluntária da empresa que tem três eixos principais em alicerce, projetos sociais, projetos de incentivo e, em datas comemorativas, promoção de sensibilização. Na primeira edição, que aconteceu em setembro, as unidades atenderam mais de 200 pessoas e 214 lojas. Desta vez, a Pague Menos vai realizar a ação em 365 lojas em todo o País para aumentar o alcance dos serviços para as comunidades locais.



“A primeira edição da ação teve uma enorme adesão pela população e por isso, achamos fundamental promover novamente a campanha que pode ajudar tanta gente neste cuidado primário. Afinal, este é o propósito Pague Menos: garantir acesso à saúde de qualidade para todos os brasileiros”, afirma Evandro Vieira, diretor de Gente, Cultura e ASG.

Com o Projeto Evoluir, o Programa Gigantes Solidários teve seu início em julho deste ano, atuando na área da educação, uma parceria com a Universidade Corporativa da Pague Menos.



