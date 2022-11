Campus Party Brasil retorna ao formato original em São Paulo

Cerca de 12 mil campuseiros são esperados no maior festival de tecnologia do mundo, a 14ª edição da Campus Party Brasil, sediado no Distrito Anhembi. A maior imersão tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo teve início nesta sexta-feira (11) e vai até as 18h da terça-feira (15) com uma série de novidades em sua programação.

Ao longo de todos os dias, a expectativa é receber um público de mais de 200 mil visitantes, sendo 12 mil campuseiros, com acesso a mais de 1 mil palestrantes e atividades que acontecerão praticamente 24 horas por dia. Além disso, o público poderá usufruir de uma internet com velocidade de 40GBps, fornecida pela Use Telecom.

A #CPBR14 ocupará todo o pavilhão de exposições do Anhembi, na zona norte da capital paulista, e retorna ao seu formato original com Camping, Arena e Open Campus. No camping já estão montadas as 6 mil barracas que servirão de casa para os campuseiros durante os 5 dias do evento.

Na Arena, são cinco palcos – What´s Next, Login, Artemis III, GIT/T-800 e CRISPR; dois espaços de workshops – Agile e Growth; e oito bancadas de comunidades. Neles passarão nomes como de Orkut Buyukkokten, Dra. Jessica Leeker, Tommaso Prennushi, Jordan Soles, Dr. Josiah Zayner, Gabe Gabrielle, Bill Reith,Dr. Fabiano de Abreu, Ricardo Cappra, Dado Schneider, Laysa Peixoto, Lorrane Olivlet, Nyvi Estephan, entre outros nomes da inovação mundial.