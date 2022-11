Obstetra de Ivete Sangalo e Claudia Leitte tem morte cerebral atestada

Após sofrer um infarto, o médico ginecologista e obstetra, Luiz Eduardo Machado, de 72 anos, teve a morte cerebral atestada no último domingo (06). Segundo informações de familiares, ele passou mal durante uma premiação em São Paulo, no dia 29 de outubro.

Considerado um profissional renomado pela comunidade de medicina do país, ele aparece em mais de 200 produções bibliográficas em sua área e atuou como médico das cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

Nas redes sociais, a sobrinha de Luiz, Luciana Visco, agradeceu pelos momentos que viveu com o tio e destacou a importância dele para ela e para o resto da família.

“Tenho certeza que estão preparando uma bela recepção para ele, assim como as que ele fazia aqui na terra com tantos bebês que ele recebeu em seus braços, recepcionou com seu sorriso e sua energia maravilhosa”, deseja a sobrinha do obstetra.

Do Correio 24h para a Rede Nordeste