Inscrições para vaga de recenseadores do IBGE no Ceará acabam nesta quarta, 9

Em esforço para finalizar a coleta dos dados para o Censo Demográfico deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) continua com vagas temporárias de recenseadores por todo o Brasil. No Ceará, a Superintendência do IBGE no estado (SES/CE) finaliza nesta quarta, 9, o processo seletivo para as 645 vagas de recenseadores.

Em Fortaleza, há 363 vagas disponíveis, distribuídas de acordo com a carência de recenseadores em 23 áreas da capital. As 282 vagas restantes estão espalhadas em mais de 28 municípios do Ceará.

Os interessados na vaga devem ter o ensino fundamental completo, e para a inscrição devem levar um documento com foto ao posto de coleta. Não será cobrada taxa de inscrição.

O IBGE adiou o encerramento da coleta de dados para dezembro. Desta forma, o Instituto poderá entregar os primeiros dados ainda este ano, conseguindo cumprir a exigência do Tribunal de Contas do Município. Segundo o gerente técnico do censo, Luciano Duarte, apenas 49% da população foi entrevistada.

No site do IBGE é possível ter acesso aos postos que dispõem das vagas e seu endereço para inscrição.

Superintendente do IBGE no Ceará fala sobre carência de recenseadores no estado



Francisco Lopes, superintendente do IBGE-CE, explica em entrevista ao O POVO que a carência de recenseadores se dá por diversos fatores, como a desistência ou até mesmo por reprovação no processo seletivo. Outros fatores citados são a falta de adaptação no trabalho em campo ou a falta de habilidade para realização de entrevistas, que configura parte essencial da coleta de dados.

O trabalho de recenseador é temporário, podendo ser realizado até a finalização da coleta de dados, e sua remuneração é de acordo com a quantidade de domicílios visitados e pessoas entrevistadas. Francisco Lopes informa que o recenseador possui uma carga mínima de 25 horas semanais. Segundo o superintendente, o profissional pode escolher realizar esse trabalho durante o fim de semana, “que é o momento em que encontra muita gente em casa”.

Atualmente, o Ceará está com 71,5% do estado recenseado. Além da falta de recenseadores, Francisco relata que a resistência da população também é um dos motivos que impedem a finalização da coleta. Ele diz que esses casos ocorrem em condomínios e apartamentos, e que para facilitar o processo de coleta, o IBGE está “mantendo contato com síndicos” para que sensibilizem os moradores a colaborarem com a pesquisa.

O superintendente reforça a participação da população no processo de coleta de dados para o Censo de 2022, lembrando que o questionário básico aplicado, com 26 questões, “é muito rápido”, durando em média 4 minutos. A população também pode responder os questionários por telefone ou pela internet, mas para isso é necessário o recebimento de um tíquete eletrônico entregue pelo recenseador na visita ao domicílio.



