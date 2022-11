40 milhões de crianças e adolescentes estão expostos a mais de um risco climático no Brasil

A população mais afetada pelas mudanças climáticas é composta de crianças e adolescentes. Isso é o que mostra o relatório "Crianças, Adolescentes e Mudanças Climáticas no Brasil” lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta quarta-feira, 9.

A saúde, o desenvolvimento, o acesso à educação e à proteção social do grupo são aspectos diretamente impactados por desastres climáticos e ambientais no País, segundo o estudo.

De acordo com o Índice de Risco Climático das Crianças (IRCC), divulgado pelo Unicef, 40 milhões de crianças e adolescentes com menos de 18 anos do Brasil estão expostos a mais de um risco climático, o que corresponde a 60% das pessoas nessa faixa etária do País. Os riscos considerados são:

Exposição à poluição por pesticida: 27,8 milhões

Poluição do ar ambiente: 24,8 milhões

Ondas de calor: 13,6 milhões

Falta de água: 8,6 milhões

Enchentes fluviais: 7,3 milhões

Enchentes costeiras: 1,8 milhão

O relatório mostra, no entanto, que essa população é afetada desproporcionalmente dependendo da situação de vulnerabilidade em que se encontram. Crianças e adolescentes indígenas, negros e meninas acabam tendo direitos mais prejudicados.

A poluição do ar, um dos riscos climáticos que mais afetam a saúde de crianças e adolescentes, é agravada pelas queimadas e pelo desmatamento no Brasil. Doenças pulmonares, enfraquecimento do sistema imunológico e atraso no desenvolvimento estão ligados a essa poluição, segundo o estudo.

Ainda na área da saúde, o relatório afirma que a segurança alimentar dos mais jovens também pode ser afetada pelas mudanças no clima, já tendo como consequência as alterações nos padrões de chuva, o aumento de áreas de seca e desertificação.

A situação compromete a agricultura familiar, área que conta com menos recursos para se adaptar às mudanças.

Essa falta de meios para se adequar às mudanças também prejudica de forma desigual os mais pobres. Famílias em vulnerabilidade econômica têm menos chances de se mudar de locais geograficamente arriscados, de se proteger de altas temperaturas e têm menos acesso a água limpa e esgotamento sanitário.

Regiões do Brasil são afetadas de formas diferentes

Apesar do Unicef defender que as mudanças climáticas expõem as crianças de todo o Brasil a violações de direitos, os aspectos mais afetados podem ter diferenças em relação às regiões do país.

Danilo Moura, oficial de monitoramento e avaliação do Unicef no Brasil, explicou durante coletiva de imprensa de lançamento do relatório que, enquanto o Nordeste sofre com mais secas e a diminuição da frequência de chuvas, as queimadas e o desmatamento influenciam mais as emissões de gases poluentes na região amazônica.

“As pressões são diferentes dependendo da região que você está”, explica. No entanto, mesmo com a diversidade de biomas e desafios específicos, os problemas ambientais de cada região não afetam apenas a elas, podendo interferir em outros locais do Brasil.

Mais jovens também são solução

Para Danilo, ouvir crianças e adolescentes é imprescindível para o desenvolvimento de políticas abrangentes às realidades dos mais jovens.

“Eles têm ideias, experiências e habilidades que são críticas para a construção, para o desenvolvimento de comunidades mais sustentáveis e mais resilientes”, afirmou.

Mesmo sendo a população que “sofre de forma mais intensa e por mais tempo”, de acordo com Paola Babos, representante interina do Unicef no Brasil, as crianças e adolescentes não são geralmente incluídos nas políticas públicas sobre o impacto das mudanças climáticas.

Por isso, a primeira resolução do relatório é “posicionar crianças e adolescentes como prioridade absoluta na pauta climática e ambiental”.

Outras resoluções para mitigar os impactos das mudanças climáticas focam no fortalecimento de legislações que garantem a preservação do meio ambiente, no incentivo a sistemas de informação sobre a população suscetível a riscos de desastres, na promoção de direitos e engajamento da sociedade.

