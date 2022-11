Final de semana tem Virada Esportiva na capital paulista

A 15ª edição da Virada Esportiva 2022, com o tema Desperte o esportista que existe em você, está sendo realizada neste final de semana na capital paulista. O objetivo é promover a prática de atividades físicas, esportivas e de lazer, além de combater o sedentarismo e estimular a ocupação do espaço público pela população.

São mais de mil eventos, com as atividades para todas as idades: crianças, adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência. A programação é gratuita.

De acordo com a prefeitura, serão priorizadas ações realizadas em áreas da periferia, como em Heliópolis, Paraisópolis, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, Ermelino Matarazzo, entre outros. Atividades também serão oferecidas nos 46 centros esportivos, mais de 250 Clubes da Comunidade, Centro Olímpico, CEUs, academias e clubes particulares.

Nesta edição, a Virada terá padrinhos e madrinhas para estimular o cidadão a colocar o esporte em sua vida, com mensagens de incentivo nas redes sociais e participação em alguns eventos.

Entre os esportistas que confirmaram participação estão Rodrigo Minotauro (ex-lutador de MMA); Poliana Okimoto (ex-nadadora); Servílio de Oliveira (ex-lutador de boxe); Bolinha de Oliveira (lutador de boxe); David Lourenço (lutador de Boxe); Rosemar Coelho (corredora); Jadel Gregório (ex-saltador no atletismo); Igor de Souza (ex-nadador de maratona aquática); Gabriel Gubela (ex-jogador de futebol); Abner Teixeira (lutador de boxe); Fofão (ex-jogadora de Vôlei); Daniel Dias (ex-nadador paralímpico); Fábio Villa Verde (ator); Marcelo Grangeiro (professor de dança); Ricardo Prado (ex-nadador); Natasha Rosa (atleta de LPO).

Entre as atrações, estão a volta do Circuito Popular de Corrida de São Paulo, com provas no Parque do Trote, na zona norte, e no Campo Limpo, na zona sul. Na zona leste, as provas vão ocorrer no Conjunto José Bonifácio e em São Miguel Paulista. Na zona norte, em Pirituba. Na zona sul, as provas serão no Guarapiranga e em Paraisópolis. Uma corrida de skate de longa distância será realizada no Centro de Esportes Radicais, com provas de até 21 Km.

Em Heliópolis, o público poderá assistir a shows demonstrativo de Wingsuit, além de Bungee Trampolim, Futebolão, Pebolim Humano, Tobogã, Surf, Sinuca Gigante, Salon, Chute Forte com Radar, Slack Line. No Parque Chácara do Jockey, haverá Arena Slack Line, Bungee Jump, Pebolim Humano, Mega Tirolesa, Simulador Nasa Bungee Trampolim, Arena Jungle, Patinação, Hoverboard, Show Freestyle de Motocross.

O passeio de carrinho de rolimã no Ipiranga, um dos principais eventos da Virada Esportiva, será no domingo, das 9h às 18h. O evento é realizado pela iniciativa privada e os organizadores pedem a doação de 1 kg de alimento não perecível, roupas ou brinquedos em bom estado.

A programação completa está no site da prefeitura.

