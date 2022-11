Festival 100 anos: confira o resultado da votação popular

A votação da semifinal do Festival 100 anos de Rádio no Brasil terminou na sexta-feira (4). Foram mais de 188.458 votos nessa fase.

A primeira mais votada em cada categoria está na final com as duas mais votadas pelo júri do Festival.

São classificados três finalistas em cada categoria, sendo um classificado por votação pela internet em cada categoria, e dois escolhidos pelos jurados.

Veja como foi o resultado da votação popular:

Música Clássica

II Rio Grande (II⁰ Movimento do Concerto para Viola Brasileira e Orquestra de Cordas) - 48.548 votos

La Califórnia - 4.742 votos

Estudos para violão nº 2 , 4, 9 e 1 - 655 votos

Noites Tropicais Uma noite no Rio - 493 votos

Héstia Op. 67 - 452 votos

Introdução e Dança para Violino e Piano - 251 votos

Valsa pro Chico - 37 votos

Total de votos: 55.178

Música Instrumental

Baião Crioulo - 10.701 votos

Sextil - 3.414 votos

Dona Nádia - 2.763 votos

Caru - 2.174 votos

Maracatu - 1.980 votos

Festa no Reino dos Baobás - 1.517 votos

Raspa o coco - 727 votos

Iara - 382 votos

Breve serenata Op. 75 - 379 votos

Duarteana - 289 votos

Total de votos: 24.326

Música Infantil

Dia de Cão - 34.044 votos

Tudo é Invenção - 968 votos

Criança de Verdade - 751 votos

Carrossel da Vê - 533 votos

Trem Malucado - 393 votos

Total de votos: 36.689

Música Popular

Arco-Íris - 27.466 votos

Saudade - 17.232 votos

Lavradio, 100 - 11.126 votos

Canção pra Rosa - 2.236 votos

Água Para O Universo - 2.059 votos

Éden - 2.057 votos

Nó - 1.689 votos

Recomeço - 1.469 votos

To numa boa - 695 votos

No Passo que a Vida me Leva - 687 votos

Por todos nós - 304 votos

Amor é cuidado - 57 votos

Hoje Eu Corri Feito Um Rio - 44 votos

Bárbara - 15 votos

Corte - 11 votos

Medo - 11 votos

Barqueiro - 11 votos

Minha Flor - 11 votos

Vidas Importam - 6 votos

Rainha - 6 votos

Diálogos - 5 votos

Triz - 4 votos

Canção em dor menor - 3 votos

Total de votos: 67.204

Música Regional do Alto Solimões

Sabor nativo - 4.035 votos

Salvate - 1.012 votos

Cosecha en el cielo - 7 votos

Ven a Descubrir - 7 votos

Total de votos: 5.061

Última fase

A divulgação dos vencedores está prevista para 6 de dezembro, durante a festa de premiação, na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro.

Acompanhe as informações no site do Festival.

