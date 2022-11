Mais de 500 estudantes de escolas públicas receberão ouro na Olimpíada de Matemática

Na 15ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), 579 estudantes a partir do 6º ano obtiveram bom desempenho e conquistaram medalha de ouro na competição. Os alunos das instituições receberão a honraria na próxima segunda-feira, 7, em Salvador, na Bahia. A ação é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

De acordo com o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, entregar as medalhas após o período de pandemia é de uma “enorme alegria”. “A cerimônia nacional de premiação é um momento maravilhoso, muito emotivo, em que é realçado o mérito e é exibido o que o Brasil tem de melhor: o talento de seus jovens”, disse.

O diretor-adjunto do IMPA e coordenador-geral da OBMEP, Claudio Landim, destaca que a honraria representa o esforço dos estudantes. “A cerimônia de premiação vem coroar o esforço, a dedicação e o talento de centenas de alunos premiados com medalhas de ouro na OBMEP. É um momento de forte emoção e alegria para os alunos e seus familiares”, comenta.

Mais de 54 mil escolas foram inscritas na OBMEP nesta edição. Ainda nesta edição, a premiação retorna no formato presencial após dois anos. Em 2020 e 2021, não foi possível fazer a cerimônia nacional devido a pandemia da Covid-19.

Os objetivos da iniciativa, segundo a OBMEP, são promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros acesse material didático.



Na solenidade, é esperado a participação do secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Mauro Rabelo, e o diretor do Departamento de Promoção e Difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Lavouras.

