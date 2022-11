SP: continuam internados três dos atropelados em bloqueio de rodovia

Três dos manifestantes atropelados ontem (2), durante bloqueio da Rodovia Washington Luiz, em Mirassol, no interior paulista, continuam internados. Segundo a prefeitura do município, permanecem internados no Hospital de Base de São José do Rio Preto dois homens, um de 36 anos de idade e outro, de 43, e uma mulher, de 26 anos.

Receberam alta quatro pacientes que haviam sido encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mirassol. Segundo a Polícia Militar, oito pessoas foram levadas ontem para a unidade após o atropelamento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o motorista acelera contra a multidão que interrompia o tráfego na rodovia em protesto contra o resultado do segundo turno das eleições de domingo (30). O motorista, que viajava acompanhado da mãe, chegou a ser agredido pelos manifestantes.

Em seguida, foi levado para a delegacia de polícia e indiciado por tentativa de homicídio. O motorista passou pelo teste do bafômetro, e o resultado foi negativo. Na delegacia, o motorista disse que ele só acelerou o veículo após ser agredido por alguns participantes do bloqueio.

