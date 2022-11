Clientes do BB enfrentam instabilidade em aplicativo e site

Clientes do Banco do Brasil (BB) estão enfrentando problemas para entrar no aplicativo e no site da instituição. O problema começou por volta das 15h30 e, até agora, não tem previsão de ser resolvido.

Segundo o site Downdetector, que monitora reclamações de serviços, desde as 8h o número de queixas por minuto está acima da média. No entanto, houve uma explosão das reclamações às 15h34, quando foram registradas 53 reclamações por minuto. Às 16h26, havia 646 queixas simultâneas.

Segundo o site, 86% das reclamações relatam problemas para fazer login no aplicativo móvel do BB, 10% relatam dificuldades de login no internet banking e 3% para fazer transferências via Pix. Mesmo os clientes que conseguem entrar no aplicativo não conseguem verificar o saldo nem fazer transações.

A Agência Brasil entrou em contato com o Banco do Brasil e aguarda resposta.

