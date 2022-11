Capital paulista recebe 12ª Virada Sustentável

A cidade de São Paulo recebe a partir de hoje (3) a 12ª Virada Sustentável, o maior festival sobre sustentabilidade do país. Todas as atividades do evento, que contará com shows, teatro, palestras, artes visuais, projeções, apresentações artísticas e aulas, serão gratuitas.

A Virada Sustentável é um movimento de mobilização que busca promover os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de São Paulo, o festival também ocorre, em outras datas, em Campinas (SP), Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador.

Haverá atividades na capital paulista, até o próximo dia 20, concentradas em 30 parques municipais. No Parque Augusta, no centro da cidade, haverá apresentações nos dias 6 (apresentação circense A Bolha), no dia 12 (animação que mistura tecnologia com street art), e no dia 13 (Pic Nic Lounge - apresentação instrumental e sons da natureza com uma ambientação e convite para que o público possa fazer um piquenique colaborativo).

No Parque Paraisópolis, no dia 13, ocorrerá oficina de brinquedos recicláveis e, no dia 20, plantio de mudas. Já no Parque Severo Gomes, haverá, no dia 10, palestra sobre botânica e, no dia 17, oficina ecológica.

A programação completa pode ser consultada na página do evento na internet.

