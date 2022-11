Cantor Erasmo Carlos tem alta hospitalar e brinca: "Ressuscitei no Dia de Finados"

O cantor Erasmo Carlos, 81, recebeu alta hospitalar, nesta quarta-feira, 2, após 17 dias internado no Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, o artista celebrou a recuperação e brincou sobre os boatos da sua morte: “Depois de me matarem no dia 30, ressuscitei no Dia de Finados”.

O artista brasileiro deu entrada no hospital no dia 17 de outubro para realizar exames e tratar uma síndrome edemigênica. A doença é caracterizada pelo excesso de líquido preso nos tecidos do corpo e pode ter diferentes causas, como o mau funcionamento dos rins, fígado ou coração.

Ainda na publicação, o cantor agradeceu às pessoas que auxiliaram e pediram sua recuperação. “Obrigada a Deus, a todos que cuidaram de mim, rezaram por mim e se torceram pela minha recuperação”, disse.

