Apesar de baixa adesão, grupos golpistas seguem bloqueando estradas brasileiras

Enquanto o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), segue sem se manifestar sobre a vitória de Lula (PT) no segundo turno das Eleições 2022, grupos golpistas permanecem realizando protestos pelo País. Esvaziados, os atos bloqueiam estradas e causam transtornos.

Ainda na noite da segunda-feira, 31 de outubro, ações espalhadas em diversas cidades se somaram aos bloqueios realizados por caminhoneiros, que começaram poucas horas após o anúncio da vitória de Lula. Com participação baixa, os grupos precisaram fazer barricadas com fogo para conseguir bloquear rodovias.

Por volta das 23 horas, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e membro do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que forças policiais deveriam realizar operações "imediatamente" para encerrar o bloqueios. No caso das estradas federais, sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele definiu multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento.



Na mesma decisão, Moraes indicou que, caso a PRF não atue, o diretor-geral Silvinei Vasques seja afastado do cargo e preso. No domingo, o ministro e Vasques travaram um embate por denúncias de que policiais estariam dificultando a chegada aos locais de votação de eleitores que viajavam por rodovias federais.

À meia-noite, a decisão foi levada ao plenário virtual do STF pela ministra Rosa Weber, presidenta da Corte. Em menos de dez minutos, o Supremo formou maioria para aprovar a ordem de Moraes. Até a manhã desta terça-feira, seis ministros acompanharam o relator. Outros quatro não votaram: Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Os dois últimos foram indicados ao cargo por Bolsonaro.

A PRF anunciou que a ordem havia começado a ser cumprida ainda na noite da segunda-feira. Segundo o órgão, até esta manhã, 192 bloqueios haviam sido desfeitos em todo o País.

Grupos golpistas bloqueiam estradas no Ceará



No Ceará, os grupos golpistas realizaram bloqueios na segunda-feira, 31. A primeira tentativa foi registrada por volta das 18 horas em Pacajus. Às 20 horas, houve um bloqueio em Fortaleza. Após serem dispersados pela PRF, os manifestantes foram a outro trecho ainda na Capital, e a barricada só foi desfeita no fim da madrugada.



Em Brejo Santo, outra interdição. Segundo a PRF, a barricada começou pouco depois da 1 hora. Com o bloqueio desfeito às 6h30min, o órgão afirmou que não há mais protestos registrados em rodovias federais no Ceará.

