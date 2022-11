Policiais invadem churrasco de família e rendem eleitor pró-Lula no interior de São Paulo

Em Jacareí, no interior de São Paulo (SP), policiais militares invadiram uma casa em que acontecia um churrasco de família em apoio a Lula. O caso aconteceu nesse domingo, 30, enquanto as pessoas aguardava o resultado das eleições. Sem mandado judicial, os agentes chegaram a render e agredir um homem. Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, registrou a ação.

Veja vídeo

Ainda durante a invasão, os PMs dispararam um tiro, que atingiu uma parede. As vítimas relataram ao portal Ponte que os policiais chegaram ao local dizendo que haviam recebido uma denúncia anônima de “boca de urna”.

“Não tinha boca de urna. A gente estava totalmente longe de um ponto de votação, dentro da garagem, fazendo churrasco”, conta um dos familiares presentes. Três homens foram agredidos com socos e golpes de cassete, segundo ele.

Em nota, a Polícia Militar de São Paulo disse que recebeu uma “denúncia anônima” e que localizaram o automóvel dentro de uma casa, “em que um grupo de pessoas se manifestava partidariamente, também com som alto e bandeiras, de forma a arregimentar eleitores”.

No local, após serem abordadas, as pessoas reagiram, passando a “hostilizar os policiais”. Conforme a PM, o tiro dentro da casa foi um disparo acidental, ocorrido quando “um dos detidos tentou tomar a arma de um dos policiais”.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o caso “foi registrado como resistência e normas para as eleições — proibições no dia da eleição (artigo 39, inciso 5º da Lei 9.504/97 do Código Eleitoral), no plantão da Delegacia Seccional de Jacareí”.

