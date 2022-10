Incêndio é registrado na Ceasa do RJ nesta segunda-feira, 31

13:52 | Out. 31, 2022

Causa das chamas será investigada após a debelação do incêndio

Pelo menos 13 quartéis do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foram acionados para combater um incêndio que atingiu lojas da Ceasa, o principal centro de distribuição de alimentos do Estado. Ainda não há registro de feridos.

De acordo com o G1, houve saques nas lojas e seguranças particulares chegaram a dar tiros para o alto. Quatro lojas foram atingidas pelas chamas. Testemunhas afirmam que o incêndio começou por volta das 9 horas em uma loja de descartáveis.

O major Fábio Contreiras, porta-voz dos Bombeiros, afirmou que a causa ainda será investigada após o controle das chamas. O incêndio foi contido, mas não apagado, até as 12h15.



