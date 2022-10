Hoje é Dia: 100 anos sem Lima Barreto; saiba mais sobre escritor

Brasil é oficializado como sede da Copa do Mundo de 2014 (15 anos)

Dia Nacional do Ginecologista e Obstetra - a data homenageia os profissionais da área e lembra do papel essencial que este profissional desenvolve, ajudando a manter a boa saúde da mulher e da sua gestação

Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo

Mussolini chega ao poder na Itália (100 anos)

Dia do Humor no Rio de Janeiro - a data foi escolhida para homenagear Paulo Gustavo, vítima de complicações da covid-19. A criação da data foi uma sugestão do canal televisivo Multishow, com o apoio da família do artista, e deu origem à Lei nº 9.440

Nascimento do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (120 anos)

Caso Richthofen: o engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marísia von Richthofen são assassinados em casa com golpes de barra de ferro. O crime foi planejado e executado pela filha mais velha do casal, Suzane, com a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian Cravinhos (20 anos)

Nelson Piquet conquista o tricampeonato de F1 (35 anos)

Dia Nacional da Poesia - comemoração instituída em 2015, tem por fim marcar a data do aniversário do nascimento de Carlos Drummond de Andrade, que é considerado por muitos como o mais influente poeta brasileiro do século 20

Dia das Bruxas - comemoração tradicional em países do Hemisfério Norte, é festejada com personagens como bruxas e abóboras enfeitadas. Tem como origem a celebração celta do Festival de Samhain, no final da temporada de colheitas

Dia do Saci - criado em 2003 com o objetivo de resgatar figuras do folclore brasileiro, em contraposição ao Dia das Bruxas

Dia Mundial da Poupança

Dia Mundial das Cidades

Dia D, de Drummond - desde 2011, o IMS organiza o dia com o objetivo de fazer com que a data do nascimento do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade (31 de outubro de 1902), passasse a integrar o calendário cultural do país. A fim de promover e difundir a obra do escritor pelo “mundo, mundo, vasto mundo”, o IMS convida parceiros e amigos para celebrar a data

Dia da Reforma Protestante