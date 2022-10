Obras inéditas mostram o Afeganistão pelas lentes de Arthur Omar

Arthur Omar é um artista múltiplo, cineasta, fotógrafo, artista plástico, videoartista e ensaísta. Seu trabalho alia inovação tecnológica, experimentação com as linguagens e uma grande intensidade dramática. Uma grande retrospectiva de sua obra foi apresentada no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMa), em 1999, com seu conjunto de curtas-metragens experimentais e vídeos, assim como no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro e de São Paulo, em 2001.

Omar apresentou obras nas Bienais de São Paulo de 1998 e 2002; Bienal do Mercosul, em 1999; e Bienais de Havana e de Valência, em 2000. Realizou as exposições Zooprismas, premiada em 2006, como a Melhor Exposição do Ano pelo Jornal O Globo; e Outras Portas da Percepção, em 2016, ambas no Oi Futuro. Em 2018, realizou uma grande exposição de fotografias A Origem do Rosto, no Sesc Consolação, em São Paulo. Em 2019, participou da 14ª Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba.

