Domingo pode ter tempo instável em quase todo o Brasil

A formação de uma frente fria que se aproxima do Sul do país e as pancadas de chuva características da primavera devem deixar o tempo instável em quase todo o Brasil neste domingo (30) de eleições.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estados do Sul e parte do Centro-Oeste já devem ter interferência dessa frente, com chuva forte e rajadas de vento. Apenas o interior da região Nordeste deve ter tempo firme.

“No Sul, esse padrão normalmente traz chuva forte, deixa aquele tempo bem carregado, com rajada de vento, os volumes de chuva previstos podem ser expressivos. Uma situação bem complicada para o domingo. O tempo promete não ser aquele tempo bom, firme, que o povo espera”, disse Naiane Araújo, meteorologista do Inmet.

Com exceção do Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode vir mais cedo, ainda pela manhã, no Centro-Oeste deve manter um padrão similar ao dos últimos dias, com tempo abafado, temperatura máxima elevada no período da tarde e com condições para pancadas de chuva. “Essas pancadas de chuva ocorrem principalmente a partir da tarde. Esse é o momento que ela [a chuva] se espalha mais, que vem mais intensa”, afirmou Naiane.

No Sudeste, São Paulo, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Rio de Janeiro há indicativo de chuva, principalmente a partir da tarde. “Também nesse padrão de pancadas, que, às vezes, vem até rápidas, de curta duração, porém, podem vir fortes”, acrescentou a meteorologista. Na região Norte, as chuvas devem ser espalhadas em pontos do Amazonas, Acre e Rondônia. “Pode ter alguns pontos com chuva já pela manhã,” observou.

Essas chuvas, no entanto, não são influência da frente fria. “O processo de formação delas [chuvas] vai abranger mais a região Sul e Mato Grosso do Sul, que é mais ou menos a rota desse processo ali de formação. As demais áreas seriam pancadas bem típicas de primavera/verão, de calor e alta umidade do ar, tempo abafado”, disse Naiane.

No Nordeste, pode ocorrer chuva no litoral, na porção leste da região. “Está ficando um pouquinho mais nublado ali com chuva a qualquer hora do dia. Mas não vejo um volume expressivo num primeiro momento”, explicou. Também é possível que haja chuva em forma de pancadas isoladas entre o Maranhão e o Piauí. “E aquela parte mais do interior da região ficaria com o tempo mais seco, uma variação de nuvens, mas nada de muito expressivo.”

Brasília e São Paulo

Em Brasília, o aumento da instabilidade verificado nos últimos dias deve se manter no fim de semana. “É bom o eleitor sair sempre acompanhado do guarda-chuva, ou de capa de chuva, principalmente quem for votar depois do meio-dia. Pela manhã ainda fica a incerteza se haverá chuva, já é possível alguma chuvinha isolada, mas nada muito expressivo”, alertou.

Para São Paulo, a previsão é de um dia com muitas nuvens desde o começo do dia. “Com uma tendência de ir aumentando a nebulosidade ao longo da manhã”, destacou Naiane. Ela disse, no entanto, que a chuva é mais provável à tarde em formato de pancada, mas também não dá para descartar possibilidade de temporal. “Inclusive, aqui em Brasília, também pode ser que ocorra alguma tempestade”, finalizou.

