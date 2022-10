Um homem usou uma retroescavadeira para atacar um desafeto, no município de Araguari, no Triângulo Mineiro. A ação iniciou após uma briga entre os dois, motivada por um desentendimento relacionado à venda de um carro. O caso aconteceu na última segunda-feira, 24. O ataque ocorreu em uma avenida, no Centro do município.



Conforme informações do portal O Tempo, o homem que dirigia a retroescavadeira afirmou ter ido ao local para cobrar uma dívida de R$ 90 mil, referente à venda de um carro. O suposto devedor seria o proprietário de uma concessionária. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM). Ambos acusam o outro de ter iniciado o conflito físico.