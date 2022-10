Discussão entre bandas Psirico e Samba Trator termina em briga

Músicos e equipes das bandas Psirico e Samba Trator protagonizaram uma briga generalizada, que terminou em troca de agressões em cima do palco. O caso foi registrado na tarde desse domingo, 16, durante o evento Samba da Feira, em Salvador.

Confira imagens do momento:

Segundo informações do portal G1, o empresário da banda Samba Trator teria informado que a discussão começou após músicos tentarem cumprimentar o cantor Márcio Victor, líder da Psirico. No entanto, um produtor do artista teria afastado a equipe da outra banda com rispidez, causando o desentendimento.

Imagens do tumulto em cima do palco foram gravadas e divulgadas por pessoas que estavam presentes. Nos registros, as equipes aparecem discutindo e se empurrando. Em determinado momento, é possível ver os músicos trocando socos e chutes.

Dois homens, inclusive, usam barras de metal para agredir um ao outro. Integrantes das equipes caíram no chão durante a briga e equipamentos foram destruídos. Ainda não há detalhes sobre quantas pessoas ficaram feridas.

Por causa da confusão, a banda Samba Trator não se apresentou. O POVO entrou em contato com a organização do evento, via Instagram, para um posicionamento sobre o ocorrido e aguarda resposta.

O Samba da Feira é um evento realizado aos fins de semana na Feira de São Joaquim. O projeto tem como intuito fortalecer a música e a cultura afro-brasileira.



