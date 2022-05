SC: Caminhão tomba após fortes rajadas de vento

As fortes rajadas de vento registradas no Sul do Brasil causaram o tombamento de um caminhão em Bom Jardim da Serra, município da Serra do Rio do Rastro (SC), nesta quarta-feira, 18. O veículo estava estacionado em uma estação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), e o motorista, que se encontrava dentro do caminhão no momento do acidente, não se feriu.

De acordo com a PMRv, os ventos registrados chegaram até a velocidade de 157 km/h, na noite do acidente. O tombamento ocorreu pela madrugada, mas o trecho da estrada SC-390 ficou fechado pela até as 7h da manhã. Contudo, caminhões continuam proibidos de cruzar o trecho, por receio de novos tombamentos.

SC: Ciclone e frente fria no Centro-Sul do Brasil

A intensidade dos ventos que causaram o acidente pode ser atribuída à tempestade subtropical Yakecan, que se sobrepõe à frente fria sobre o Sul do Brasil para esfriar ainda mais as temperaturas. Desde esta terça-feira, 17, a Yakecan atinge Santa Catarina, causando ventos como o que tombou o caminhão.

A instabilidade climática atinge todas as regiões do Brasil, com chuvas sendo previstas para os estados do Sudeste e temperaturas frias sendo registradas no Nordeste. Diversas cidades da Serra Catarinense registraram neve pela primeira vez em 2022, como Bom Jardim da Serra, onde ocorreu o acidente.

Com informações do G1