Espaços culturais de SP integram a 20ª Semana Nacional de Museus

No litoral paulista, o Museu do Café de Santos promove uma mostra de vídeo-cartas chamada Las Mujeres Cambian Los Museos.

A programação completa da semana nos espaços culturais do governo paulista pode ser acessada pela internet.

Pandemia

Entre os anos de 2011 e 2021, os museus de São Paulo que pertencem à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do estado receberam 32 milhões de visitantes. Só em 2019, antes da pandemia, 4 milhões de pessoas estiveram nesses locais. Com a chegada do novo coronavírus ao Brasil, os passeios presenciais diminuíram e a visitação chegou a 1,4 milhão de pessoas em 2021.

Neste período, o museu mais visitado no estado foi o Catavento, que chegou a receber 5,7 milhões de pessoas entre os anos de 2011 e 2021. Em seguida aparece a Pinacoteca, com 4 milhões, seguido pelo Museu do Café, em Santos (3,4 milhões) e o Museu do Futebol (3,2 milhões).

O governo de São Paulo possui 21 museus em atividade, sendo 17 deles localizados na capital paulista. Outros dois deverão ser inaugurados ainda neste ano.

