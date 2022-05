Dia da Vitória: Defesa ressalta participação do Brasil na 2ª Guerra

Na visão do general Paulo Sérgio, há um significado especial em celebrar o Dia da Vitória no ano do bicentenário da Independência do Brasil. “É exemplo cabal de que as Forças Armadas asseguram, permanentemente, a liberdade do Brasil e dos brasileiros, ao mesmo tempo em que garantem a escolha irrevogável pela independência, proclamada às margens do Ipiranga”, pontuou.

“Embasadas nas tradições, nos valores pátrios e na têmpera dos militares de ontem e de hoje, as Forças Armadas atuam com determinação na defesa do Brasil e contribuem para o desenvolvimento nacional, permanecendo como bastiões inarredáveis da garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e zelando para que a paz dos brasileiros e a harmonia da Nação sejam preservadas”.

Medalha

Na solenidade, 251 personalidades e instituições civis e militares receberam a Medalha da Vitória, que reconhece “relevantes serviços prestados e por sua contribuição para a difusão dos feitos dos ex-combatentes”.

Entre as personalidades contempladas, estão 39 ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial e 212 civis e militares de diferentes funções e patentes, que prestaram serviços importantes, integraram missões de paz ou participaram de conflitos internacionais na defesa dos interesses brasileiros.

Já as instituições militares condecoradas são o Comando Militar do Nordeste, a Base Aérea de Canoas, a Corveta Barroso, o Gonfalão da Força Expedicionária Brasileira na Itália e o Gonfalão do 1º Grupo de Aviação de Caça na Itália.

Tags