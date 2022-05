Carro é furtado com bebê de 3 meses dentro e policiais perseguem criminosos

Após uma intensa perseguição, a Polícia Militar de Paracatu, município de Minas Gerais, conseguiu resgatar uma criança de três meses que foi sequestrada após um furto a veículo. O crime aconteceu na manhã deste domingo, 15, e a perseguição terminou na BR-040, próximo a uma praça de pedágio. O suspeito foi preso e a criança foi resgatada sem nenhum ferimento.

Segundo informações da polícia, Daniele Oliveira, de 25 anos, mãe da menina, contou que parou o veículo Peugeot na porta de uma padaria na Rua Donizete Victor Rodrigues, no Bairro Bela Vista, e deixou a chave na ignição com a bebê dentro. Neste momento, um homem entrou no veículo e fugiu do local levando a menina no banco traseiro.

A Polícia Militar iniciou uma intensa perseguição pela BR-040, sentido Brasília. Os militares tentaram interceptar o veículo, mas o suspeito desrespeitou as ordens de parada e os agentes passaram a atirar e furaram o pneu dianteiro do automóvel, mesmo assim o suspeito, de 27 anos, continuou a fuga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já na BR-040, os militares perseguiram e tentaram por diversas vezes parar o carro, no entanto o criminoso jogou o carro contra as viaturas. Os policiais controlavam o trânsito de veículos que seguiam ao contrário para que reduzissem a velocidade a fim de evitar acidentes.

Após andar por cerca de 20 quilômetros na rodovia, os policias fecharam a pista em uma praça de pedágio, com a ajuda de uma carreta que ficou atravessada na rodovia. O suspeito conseguiu desviar e continuou a fuga. O carro apresentou falha mecânica dois quilômetros depois e parou. O criminoso ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso.

A criança de três meses estava caída no assoalho do carro, mas não estava ferida. Ela foi resgatada e entregue à mãe. O suspeito preso tem várias passagens pela polícia. O caso foi passado para a Polícia Civil para investigações.