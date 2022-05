Após sofrer assédio, frentista ataca homem que alisou sua perna; vídeo

Em vídeo gravado pela câmera de segurança do posto, a frentista Miriam estava tomando café na loja de conveniência quando um homem passa por ela e comete assedio

Uma frentista foi assediada por um homem enquanto tomava café e mexia no celular, nesta terça-feira, 17, em uma loja de conveniência de um posto de combustível em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS). A mulher, identificada como Miriam, reagiu ao assédio e atacou o homem.

Em vídeo gravado pela câmera de segurança do posto, é possível observar o homem passando a mão na coxa de Miriam. Em seguida, ele é agredido pela moça.

Sobre o assunto Comunidade trans de Cuba busca sua própria lei

Indígenas sobreviventes de internatos contam sua tragédia no Congresso dos EUA

Alcoólicos Anônimos só para mulheres tem impacto positivo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Frentista ataca homem; veja vídeo

A frentista de um posto de combustíveis de Porto Alegre agrediu um frequentador que passou a mão em sua coxa. Marian, de 22 anos, tomava café na loja de conveniência, no domingo, quando foi assediada. Câmeras da loja registraram o abuso. Depois de apanhar, o homem fugiu. pic.twitter.com/ks4o0gTQjT — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) May 17, 2022

Com informações do portal Porto Alegre 24 Horas

Tags