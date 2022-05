PF desarticula grupo de traficantes de cocaína em Mato Grosso

Uma organização criminosa especializada em tráfico drogas e lavagem de dinheiro, que movimentou cerca de R$ 350 milhões em 4 anos, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (16).

As ações policiais para cumprimento de mandados judiciais, expedidos pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá, ocorreram em endereços ligados aos investigados em cinco municípios do estado de Mato Grosso: Cuiabá, Várzea Grande, Mirassol D’Oeste, Poconé e Pontes e Lacerda.

As investigações apuraram que o grupo criminoso adquiria cocaína no município de Porto Esperidião, embalava em Mirassol D’Oeste, e fazia a distribuição na capital mato-grossense. Durante as investigações, os policiais federais, com o apoio da Polícia Militar, conseguiram apreender dois carregamentos com 210 kg de cocaína.

Segundo a PF, os criminosos utilizavam também postos de combustíveis, em Cuiabá, para a lavagem de dinheiro decorrente do tráfico. “As investigações e diligências contra o tráfico continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização de organizações criminosas”, informou a PF.

* Com informações da PF

Tags