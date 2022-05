Luiz Ayrão é o convidado do programa Canto e Sabor do Brasil

Com muita música e um bom papo, o episódio inédito de Canto e Sabor do Brasil vai ao ar neste domingo (15), às 11h, na TV Brasil. Durante a atração da emissora pública, o apresentador Paulinho Del Ribeiro recebe o cantor e compositor Luiz Ayrão.

Entre uma prosa e outra, o convidado solta a voz em um repertório que inclui as canções Bola Dividida, Porta Aberta, Nossa Canção, Os Amantes, Ciúme de Você, No Silêncio da Madrugada e A Saudade que Ficou (O Lencinho).

Preparado no bom e velho fogão a lenha da fazenda, o prato do dia é uma deliciosa feijoada com feijão branco no tacho. No segundo bloco, o público confere também a declamação do poema Esta vida, de Guilherme de Almeida.

Aos 80 anos, Luiz Ayrão coleciona sucessos que ficaram eternizados na cultura musical brasileira. Entre eles, o hit Nossa Canção, composto pelo artista carioca quando ainda era advogado. Luiz Ayrão passou do anonimato para o estrelato repentinamente, quando Roberto Carlos decidiu gravar a música em 1966. O sucesso atingiu proporções inimagináveis para o artista, que, na época, compunha diversas obras para o movimento da Jovem Guarda. A partir dos anos 1970, Luiz Ayrão migrou para o samba. Em 1973, gravou um compacto com Porta aberta, composição de sua autoria em homenagem à Portela e considerado seu primeiro sucesso como cantor. Sobre o programa Com exibição semanal na TV Brasil, aos domingos, às 11h, o programa Canto e Sabor do Brasil é apresentado por Paulinho del Ribeiro. A atração conta com a boa música nacional e sertaneja, a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore brasileiro. Na cozinha de uma fazenda colonial, o apresentador - que também assina a criação e a direção artística do programa - recebe grandes nomes da música brasileira para um almoço e um bate-papo descontraído. O próprio Paulinho del Ribeiro prepara a comida em um típico fogão a lenha. Clique aqui, para saber como sintonizar a TV Brasil. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

