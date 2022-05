Menina de 4 anos canta "Let it Go" em hospital para celebrar cura de câncer

Yara Rohsner, moradora de Vitória, no Espírito Santo, foi diagnosticada com Neuroblastoma grau 4 em setembro de 2020, mas no final de abril recebeu o diagnóstico de cura

Uma menina de 4 anos gerou comoção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo em que canta a versão em português de "Let it Go", "Livre Estou", do filme "Frozen", para celebrar a cura de um câncer. A pequena Yara Rohsner, moradora de Vitória, no Espírito Santo, foi diagnosticada com Neuroblastoma grau 4 em setembro de 2020, mas no fim de abril recebeu o diagnóstico de cura.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, a menina canta junto à equipe médica do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) comemorando a alta. A celebração ocorreu no dia 30 de abril também com voluntários da Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias (Abrace).

Veja vídeo

Durante o tratamento contra a doença, a menina chegou a passar por 232 quimioterapias, transplante de medula óssea e sessões de radioterapia.

De acordo com a mãe de Yara, Jessica Rohsner, o caminho não foi fácil, mas em todas as folgas a família aproveitava para curtir muito. “Sentir como a vida é boa apesar dos momentos difíceis. Isso tem nos fortalecido e tantas pessoas nos ajudam, tornando tudo mais leve", disse em entrevista ao G1 Espírito Santo.

