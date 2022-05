Brasileira presa na Tailândia por tráfico de drogas é condenada a 9 anos de prisão

Mary Hellen Coelho Silva, brasileira presa na Tailândia por tráfico internacional de drogas, teve sua condenação divulgada pelo consulado brasileiro: a pena foi de nove anos e seis meses de prisão. Kaelly Cavoli Moreira, advogada de defesa da jovem, confirmou a informação ao Portal G1.

“A gente teve uma pena muito positiva, melhor do que a gente esperava. Nós estávamos contando com 50 anos de prisão, mas já tínhamos descartado a pena de morte e a prisão perpétua. Estamos caminhando para uma pena humana, o mundo precisa ir na contramão de penas desumanas”, disse a advogada.

A sentença havia sido decretada na quarta-feira, 11, na Tailândia. Segundo Kaelly, a informação foi repassada nessa quarta-feira, 12, através de um e-mail do consulado brasileiro enviado aos advogados. Agora, os defensores da jovem aguardam o recebimento da sentença completa.



“A brasileira teria sido assistida por defensor público nomeado pela própria Corte. O setor consular está tentando, desde ontem, obter cópias dos documentos da sentença da brasileira”, informou Kaelly.

A lei contra o tráfico de drogas mudou na Tailândia e, desde 2021, a nova legislação pune o tráfico de cocaína no país com pena de até 15 anos de prisão. Segundo a defesa, após ter acesso à sentença, será feito um pedido de extradição de Mary Hellen, a intenção é que a jovem possa cumprir a pena no Brasil. A advogada explicou que do total de 9 anos e 6 meses de prisão da condenação, 2 anos foram por crime civil, e 7 anos e 6 meses por crime penal.

Entenda o caso

Mary Hellen Silva, foi detida em fevereiro junto de outros dois homens, também brasileiros, ao desembarcar no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, portando 15,5 kg de cocaína. A carga tinha um valor estimado em R$ 7,5 milhões. O país asiático é um dos locais no mundo onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, para isso, leva-se em conta a quantidade de entorpecente e as circunstâncias.

A descoberta do entorpecente surgiu a partir da desconfiança dos funcionários do aeroporto de Bangkok ao realizar a inspeção por raio-X das bagagens dos jovens. A apreensão ocorreu em dois momentos: na primeira ação, os seguranças encontraram 9 kg com Mary Hellen e seu amigo de 27 anos. Em seguida, um rapaz de 24 anos foi pego com 6,5 kg de cocaína. Os três saíram do Brasil a partir do aeroporto de Curitiba/PR.



