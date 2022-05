Maranhão retoma festejos de São João a partir de 27 de maio

Os arraiás estão de volta. Após dois anos sem festas oficiais por causa da pandemia, o São João maranhense já tem data para começar. A abertura será no final do mês, dia 27. O local? São Luís. Os festejos são "juninos", mas os arraiás continuarão durante todo o mês de junho e vão até o último dia de julho, na capital e em várias cidades do interior maranhense.

Mais de 800 atrações estão programadas e a previsão é de cerca de 450 mil visitantes no período de festas. Além dos grupos de bumba boi, como são chamados aqui no Maranhão, grupos de dança, quadrilhas e atrações já esperadas, haverá também um "arraial do povo de Deus", voltado especialmente para o público evangélico. O secretário estadual de Cultura, Paulo Victor, disse que o diferencial da festança deste ano será também a reativação da economia local. É que em vez de apresentações mais caras vindas de outros estados, a prioridade será para os artistas maranhenses.

E o dinheiro para a festança já está garantido. Ao todo, serão liberados R$ 25 milhões com as festas, mas a previsão é compensar esse valor com a receita da movimentação econômica e turística no Maranhão.

