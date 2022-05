Operação encontra R$ 1,2 milhão dentro de sacolas de grife em casa de delegada

Operação do Ministério Público do Rio de Janeiro visa reprimir ações de grupo criminoso do qual Ronnie Lessa é suspeito de fazer parte

Uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) cumpriu, nesta terça-feira, 10, 11 mandados de prisão e apreendeu R$ 1,2 milhão na casa de uma delegada. Operação visa reprimir ações criminosas de grupo que inclui Ronnie Lessa, denunciado como executor do homicídio da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Estão sendo cumpridos 29 mandados de prisão e 119 de busca e apreensão, incluindo quatro bingos comandados pelo grupo.

O grupo, de acordo com o MPRJ, estabeleceu acertos de corrupção estáveis com agentes públicos integrantes de diversas esferas do Estado, principalmente ligados à Segurança Pública, incluindo tanto agentes da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O dinheiro achado na casa da delegada Adriana Belém, em um condomínio de luxo, estaria dentro de sacolas de grifes famosas.

Em um dos episódios de corrupção, de acordo com o Ministério Público, o delegado de Polícia Marcos Cipriano intermediou encontro entre Ronnie Lessa e Adriana Cardoso Belém, então delegada de Polícia titular da 16ª DP (Barra da Tijuca). Um acordo teria viabilizado retirada em caminhões de quase 80 máquinas caça-níquel apreendidas em casa de apostas da organização criminosa, tendo o pagamento da propina sido providenciado por Rogério de Andrade, indicado como líder do grupo criminoso.

