TV Brasil estreia nova faixa de novelas com Os Imigrantes

Considerada uma das novelas brasileiras de maior duração, com 190 episódios, Os Imigrantes reúne elenco de astros para revelar os desafios dos estrangeiros ao chegar em território nacional.

Os atores Rubens de Falco, Othon Bastos e Altair Lima vivem personagens homônimos, mas de países distintos. Os protagonistas interpretam um italiano, um português e um espanhol chamados Antônio.

A obra - escrita pelo consagrado autor Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Atílio Riccó e Henrique Martins - teve sua primeira exibição entre 1981 e 1982 na TV Bandeirantes. O folhetim foi uma das obras que marcou a carreira do novelista.

Elogiada pela crítica especializada e reconhecida pelos espectadores, a produção alcançou público cativo. Entre as conquistas de Os Imigrantes estão diversas premiações da época como o Troféu Imprensa e várias categorias da láurea concedida pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Desenvolvida em cinco fases, com passagens de tempo entre os capítulos, e mudanças em núcleos do elenco, a narrativa ganhou sequência com o subtítulo Terceira Geração para completar a história das famílias que se estabeleceram no Brasil.

A redação da etapa final da trama, com o enredo que envolve os acontecimentos com os descendentes dos imigrantes, foi feita por Renata Pallottini e Wilson Aguiar Filho. Essa etapa da produção de dramaturgia foi supervisionada por Antônio Abujamra e Antonino Seabra.

Com performances audaciosas, a novela Os Imigrantes traz grande elenco com dezenas de personalidades das artes cênicas.

Referência na dramaturgia nacional, a novela tem fotografia marcante, com bonitas cenas que se destacam pelo impacto visual positivo. Além dos cenários, a produção também conta com figurinos de época e caracterização apropriada para cada fase da história que acompanha a ação de personagens desde o século 19 até o início dos anos 60.

Outro destaque do folhetim diz respeito à trilha sonora, com repertório nacional e internacional em vários LPs. A seleção teve obras da Itália, Espanha e Portugal. O trabalho de sonorização autêntico traz vasto apanhado musical para retratar a origem rural e urbana dos personagens. A combinação inclui obras instrumentais, músicas brasileiras com influência norte-americana, bem como jazz e valsas românticas.

Conflitos da trama

O enredo de Os Imigrantes retrata com ousadia a odisseia dos estrangeiros que saíram de suas nações para tentar a sorte no Brasil. Eles chegaram à América do Sul no fim do século 19 com muitos sonhos na bagagem.

A produção acompanha a vida de famílias que ajudaram a construir o país com atuação em setores variados da economia, mas principalmente nas lavouras de café do interior de São Paulo.

A trama é centrada na história de três homens e suas descendências ao longo das décadas. O enredo mostra a vida daquela geração e das seguintes. Os protagonistas compartilham o mesmo nome, mas são de nacionalidades diferentes. Com criatividade, a novela ilustra os sacrifícios e embates de italianos, portugueses e espanhóis para prosperar em terras brasileiras.