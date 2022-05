Suspeito de furtar igreja católica em São Paulo é atropelado por padre

Um suspeito de furtar uma igreja católica em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, foi atropleado por um padre que dirigia um veículo pertencente à instituição religiosa, na noite desse sábado, 7. O atropelamento foi flagrado por câmeras de segurança do local, e o suspeito de furto precisou ser internado pela gravidade dos ferimentos, segundo informações do G1 Bauru e Marília.

Nas imagens, é possível ver o suspeito do furto correndo pela calçada quando é atingido pelo carro, sendo arremessado contra um imóvel. Após o atropelamento, o padre retorna com o carro para a rodovia, onde é possível ver a frente do veículo danificada, e vai embora sem prestar socorro. O atropelamento aconteceu por volta de 20h45min, na avenida Tiradentes.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, e o padre pode ser autuado pelos crimes de tentativa de homicídio e omissão de socorro. Já o homem atropelado teve a prisão em flagrante por furto decretada, mas segue internado na Santa Casa do município. O suspeito teria entrado na igreja após arrombar a janela e furtado três moletons e uma camiseta.

Quando foi abordado, o rapaz ainda estava com as peças de roupas furtadas, ainda segundo informações do G1. A diocese de Ourinhos, responsável pela paróquia de Santa Cruz do Rio Pardo, informou por meio de nota que todos os fatos do furto e do atropelamento seguem sendo apurados.

