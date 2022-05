SPTrans realiza ações educativas do Maio Amarelo

Durante todo o mês de maio a SPTrans realizará ações educativas reforçando o compromisso na preservação da segurança viária durante os deslocamentos das pessoas pela cidade e incentivam a convivência entre os diversos modais existentes. As ações fazem parte do Maio Amarelo, movimento criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Além da exposição Evolução do Transporte coletivo para o público que mostrará uma van do Atende+, um ônibus elétrico, outro articulado e um trólebus antigo do acervo Museu no dia 6 de maio, no Pátio do Colégio, das 10h às 16h, serão realizadas esquetes teatrais em terminais de ônibus municipais divulgando o movimento e abordando temas como segurança e cidadania no transporte coletivo por ônibus. As apresentações serão em 5, 12, 19 e 27 de maio, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

Segundo a SPTrans, alunos entre oito e 12 anos participarão da ação "Andar de Ônibus em SP", nos dias 11 e 18 de maio. Durante a atividade, as crianças receberão orientações sobre o funcionamento do sistema e como identificar os códigos nos coletivos. Além disso, as crianças entrarão no ônibus e receberão dicas para uma viagem segura. O objetivo é formar os passageiros do futuro e incentivar o uso do transporte coletivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para mostrar que ciclistas e motoristas podem conviver nas vias urbanas também será realizada neste ano uma inversão de papéis na qual os participantes terão a chance de perceber como é estar no lugar do outro. A atividade será no dia 26 de maio, na Universidade de São Paulo (USP), com momento de diálogo para troca de experiências.

“Entre as iniciativas estão, ainda, ônibus adesivados com o intuito de chamar a atenção da população sobre o tema e a afixação de faixas em terminais municipais. A campanha será veiculada também nas Redes Sociais e site da SPTrans, inclusive com exibição de vídeo sobre os pontos cegos existentes para o motorista dos ônibus”, explicou a SPTrans.

Também serão realizadas ações educativas e treinamentos voltados diretamente aos funcionários da SPTrans e aos motoristas de ônibus, representantes da área de recursos humanos e de comunicação das empresas operadoras do sistema de transporte coletivo.

Tags