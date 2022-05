Matuê encerra show em Santos após tiroteiro

O cantor cearense Matuê precisou encerrar um show, na madrugada deste domingo, 8, após o início de um tiroteio. O evento acontecia em Santos (SP) e, segundo o artista, um homem foi baleado.

No Instagram, o trapper comentou o assunto, lamentando o ocorrido. Na sequência, ele desejou melhoras à vítima que ficou ferida.

"Só passando para avisar que tá tudo bem, beleza? Para quem não sabe, nós fomos fazer um show agora pouco e rolou tiroteio. Maior confusão do caralho. Nem sei exatamente o porque, nem como foi, nem quem foi, nem o que exatamente aconteceu, mas a gente teve que sair, pois a situação estava tensa", revelou Matuê.

Nas redes sociais, já circulam vídeo do momento que causou pânico no público.

tiroteio rolando no show do matue e eu lindona em cima do palco filmando pic.twitter.com/H9EbeQrav2