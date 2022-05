Hoje é Dia: Dia das Mães, do lúpus e da enfermagem são destaques

Nascimento do compositor e cantor fluminense Nei Lopes (80 anos)

Visita do papa Bento XVI ao Brasil (15 anos)

Nascimento do treinador de futebol fluminense Vanderlei Luxemburgo (70 anos) - técnico da Seleção Brasileira de futebol masculino e campeão da Copa América 1999

Nascimento do músico britânico Sid Vicious (65 anos) - foi baixista da banda punk Sex Pistols e considerado uma das figuras mais importantes da primeira onda punk da década de 1970

Nascimento do escritor e compositor fluminense Fausto Fawcett (65 anos) - emplacou a famosa canção Kátia Flávia, a Godiva do Irajá no final dos anos 80

Nascimento do compositor francês Jean-Marie Leclair (325 anos) - considerado o fundador da escola de violino francesa

Dia Mundial do Lúpus - comemoração que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma doença autoimune crônica, de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo

Inauguração da Rádio MEC FM (39 anos)

Entra em funcionamento a Agência Brasil (32 anos)

Nascimento da atriz fluminense Sandra Bréa (70 anos) - atuou em novelas clássicas da Rede Globo, como O Bem Amado e diversos filmes nacionais Nascimento da soprano fluminense Bidu Sayão (120 anos) - considerada uma das maiores estrelas da ópera mundial Inauguração da primeira linha telegráfica, que ligava o Palácio Imperial, na Quinta da Boa Vista, ao Quartel General do Exército, no Campo de Santana (170 anos) Fundação da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (95 anos) Canonização de Frei Galvão pelo papa Bento XVI, em São Paulo (15 anos) - foi o primeiro santo brasileiro Nascimento da atriz norte-americana Katherine Hepburn (115 anos) The Jimi Hendrix Experience lança álbum de estreia Are You Experienced (55 anos) - considerado como um dos maiores debuts da história do rock Dia Internacional da Enfermagem Nascimento do papa italiano Pio IX (230 anos) - foi o primeiro papa da história a ser fotografado Fundação do Real Gabinete Português de Leitura (185 anos) - biblioteca e instituição cultural lusófona fundada por um grupo de quarenta e três imigrantes portugueses, refugiados políticos, para promover a cultura entre a comunidade portuguesa na capital do Império. Foi a primeira associação desta comunidade no Rio de Janeiro Físico e inventor italiano Guglielmo Marconi faz a sua primeira transmissão de rádio (125 anos) Dúvidas, Críticas e Sugestões? Tags Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

