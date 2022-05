Mais de 300 fragmentos de meteoros são vistos em Santa Catarina

Estados brasileiros presenciaram a primeira grande chuva de meteoros de 2022 na madrugada da última quinta-feira, 5 de maio. Em Santa Catarina, mais de 300 fragmentos de meteoros foram vistos no céu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros estados também registraram os objetos espaciais cruzando seu espaço aéreo, principalmente o interior de São Paulo e o norte do Paraná. A chuva de meteoros registrada é conhecida como Eta Aquáridas e é formada por detritos do Cometa Halley.

Sobre o assunto Brasília terá observação de astros na Praça dos Três Poderes

Centenário de Frans Krajcberg é celebrado com exposição no MuBE

Inep publica resultado dos recursos para isenção de taxa de inscrição

A atividade da Eta Aquáridas teve início no dia 21 de abril e deve continuar até 12 de maio. No Ceará, o fenômeno chegou a ser visto na madrugada do dia 4 de maio em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza.



Entenda o fenômeno

As chuvas de meteoro ocorrem quando o planeta Terra atravessa o rastro de poeira e detritos deixado por um cometa ao se aproximar do Sol. A Eta Aquáridas acontece quando a Terra cruza o caminho feito pelo cometa Halley, que teve sua última aparição no sistema solar no ano de 1986.

No entanto, as partículas deixadas pelo Halley não são apenas de sua última passagem, mas sim de outros resquícios deixados por sua trajetória há centenas de anos. O cometa é visível na Terra a cada 75 ou 76 anos, ou seja, sua próxima aparição será em 2061.