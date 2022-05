Brasil solicita coração de D. Pedro I a Portugal para celebrar 200 anos da Independência

D. Pedro I, também conhecido como "o Libertador" , foi o primeiro Imperador do Brasil e também Rei de Portugal. Para comemorar os 200 anos de independência do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro, o governo brasileiro pediu emprestado a Portugal o coração do imperador.

Há 185 anos o órgão está preservado em formol em um recipiente de vidro, na Igreja da Lapa, na cidade do Porto, em Portugal. Para retirar o coração do local é preciso movimentar uma placa de cobre, depois duas chaves para remover uma grade, uma outra para abrir uma espécie de cofre, e a última fechadura dá acesso ao vaso de prata onde está a urna.

O tema tem causado polêmica, levando em conta o receio que o coração seja danificado e a série de cuidados necessários para o traslado do órgão. A última exibição pública foi há sete anos, durante a gravação de um documentário sobre a vida do imperador brasileiro.

Segundo informações do jornal Expresso, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, não irá negar, porém, irá analisar o processo com calma e sem pressa para evitar qualquer risco de danificação do órgão.



Exceto o coração, os restos mortais de D. Pedro I foram transferidos para São Paulo e sepultados no Monumento à Independência, em 1972.

