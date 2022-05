Polícia prende mãe que matou filho autista de 5 anos com veneno

Uma mulher foi presa acusada de matar o próprio filho, o pequeno Romério Sampaio Vaz, 5 anos, no último domingo (1º), no município de Ibiquera, na Chapada Diamantina. Ao ser localizada pela polícia, a mãe do menino confessou ter envenenado a criança "porque ele era autista, mexia nas panelas e desarrumava a casa". Ela e mais duas mulheres que tiveram participação no crime foram presas em flagrante, na última quinta-feira (5), por policiais da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itaberaba, que empreenderam diversas diligências até localizá-las.

“Quando chegamos na residência da genitora, questionamos onde a criança estava, a mãe primeiramente disse que o filho estava viajando, posteriormente acabou confessando que a criança havia sido morta por ela com chumbinho e depois enterrada na zona rural do município de Ibiquera, cinco quilômetros de distância da cidade”, disse o coordenador da 12ª Coorpin, delegado Geraldo

O corpo da criança foi encontrada numa cova rasa, em local de difícil acesso no município de Ibiquera. “Em depoimento, a mãe alegou que havia colocado chumbinho na água e na comida da criança, no sábado (30), e que no dia seguinte, por volta das 7h, teria encontrado o filho morto, e assim resolveu levá-lo para enterrar. A mãe alegou que resolveu matar o filho porque ele era autista, mexia nas panelas e desarrumava a casa”, disse o delegado.

As três mulheres, de 31, 39 e 59 anos, foram autuadas em flagrante, na Delegacia Territorial de Itaberaba, pelo crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver, e a mãe também responderá por homicídio. O avô da criança, que também ajudou a enterrar o corpo, segue sendo procurado. As três estão custodiadas, à disposição da Justiça.

