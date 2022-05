Jornalista Gabriel Luiz, esfaqueado durante tentativa de latrocínio, recebe alta do hospital

O jornalista Gabriel Luiz anunciou na tarde desta sexta-feira, 6, que já está recuperado e que recebeu alta do hospital. O repórter foi vítima de uma tentativa de latrocínio, onde levou dez facadas. Ele deixou a unidade de saúde após 23 dias de internação. Em vídeo publicado em suas redes sociais, Gabriel comemora a recuperação: “Tô de alta! Que vitória!”, escreveu o jornalista.

Tô de alta! Que vitória! pic.twitter.com/p0fPUTL4te
May 6, 2022

O editor e repórter da TV Globo Brasília, de 28 anos, foi esfaqueado no dia 14 de abril, em um estacionamento perto de casa. Ele levou dez facadas, sendo atingido no pescoço, braço, pulso, abdômen, tórax, perna, estômago, pulmão, pâncreas e no diafragma. Ele estava internado no Hospital Brasília desde 15 de abril.

Nesta sexta-feira, em seu perfil no Twitter, Gabriel anunciou sua alta do hospital. “Foram dias difíceis, foram dias intensos, mas já passou”, declarou o jornalista. Em vídeo, o repórter agradece a equipe médica que o atendeu. “Eu queria agradecer todos os médicos, as enfermeiras que cuidaram de mim desde o começo. Queria agradecer também as mensagens de carinho que eu recebi, as orações. Tudo isso toca muito meu coração e eu fico sem palavras mesmo. Brigado”, declarou o jornalista.

“Por enquanto eu vou ter que tomar alguns cuidados ainda. Por exemplo, eu tenho que continuar a fazer fisioterapia. Eu tenho que cuidar do meu pâncreas, que ainda está cicatrizando. Por isso eu não posso comer coisa muito gordurosa, por mais que eu queira, mas não posso ainda”, disse Gabriel, bem humorado. “A notícia boa é que o pior já passou, não tenho mais nenhum risco. Agora é viver, me agarrar a essa nova oportunidade que a vida tá me dando”, finalizou o jornalista.

