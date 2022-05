Chuvas em SC causam três mortes e desalojam 7,1 mil pessoas

Pelo menos três pessoas morreram em decorrência das chuvas que assolam Santa Catarina desde o início da semana. De acordo com a Defesa Civil do estado, 115 municípios relataram ocorrências que vão desde alagamentos e deslizamentos a quedas de árvores e muros – o que, segundo as autoridades locais, acabou por afetar 44 mil pessoas.

Até o momento, 14 municípios declararam situação de emergência. O total de desalojados está em 7,1 mil; e o de desabrigados, em 518. A Defesa Civil informa que, dos três óbitos confirmados, dois ocorreram no município de São Joaquim e outro no município de Urubici.

Em nota, o governo de Santa Catarina diz ter distribuído “itens de assistência humanitária, entre cestas básicas, água potável, colchões, kits de higiene pessoal e limpeza”, e que equipes foram enviadas aos locais impactados para dar apoio às ações das prefeituras.

Os municípios em situação de emergência são: Tubarão, Orleans, Forquilhinha, Urubici, Maracajá, Araranguá, São Joaquim, Lages, Laurentino, Alfredo Wagner, Rio Rufino, Taió, Anitápolis e Monte Carlo.

Segundo a Defesa Civil, os municípios de Benedito Novo e São Domingos devem ter situação decretada em breve, caso a situação não melhore.

Aulas suspensas

Diante da situação, a Secretaria da Educação estadual suspendeu, desde quarta-feira (4) as aulas em 152 escolas, sob a justificativa de que a locomoção dos estudantes estava inviabilizada devido às chuvas.

“As suspensões atingem escolas das coordenadorias regionais de Educação de Araranguá, Criciúma, Florianópolis, Ibirama, Laguna, Rio do Sul, Taió e Tubarão. A reposição das aulas está garantida para cumprimento dos 200 dias letivos previstos em lei”, informou, em nota, a secretaria.

