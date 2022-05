Sinistro aconteceu na Chapada dos Guimarães, em trecho conhecido como "portão do inferno"; motorista do caminhão teve apenas uma fratura na perna após cair de penhasco

Um motorista de caminhão que viajava para Cuiabá (MT) nessa quarta-feira, 4, pode dizer que "nasceu de novo". O condutor, identificado como Daniel Francisco Sales, caiu de um penhasco de 75 metros e sobreviveu.

O sinistro aconteceu na rodovia MT-251, na Chapada dos Guimarães. O trecho onde ocorreu o episódio é conhecido por "portão do inferno", e já foi cenário de outros desastres do tipo. Devido ao perigo, a região tem câmeras de monitoramento constante.

Daniel, que tem 65 anos, levava um carregamento de galões de água. Apesar da queda, equivalente a um edifício de 25 andares, ele sofreu apenas uma fratura na perna.

O salvamento foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso (CBMMT), que precisou descer o penhasco de rapel para chegar às ferragens do caminhão. Após ser resgatado do veículo, Daniel recebeu primeiros socorros ainda na pista.

MT: motorista de caminhão cai em penhasco de 75 metros e sobrevive





O motorista foi levado, de helicóptero, para o Hospital Municipal de Cuiabá. A lesão na perna era uma fratura exposta, de alta gravidade, mas ele deu entrada na unidade de saúde consciente.

