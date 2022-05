TV Brasil estreia nova faixa de novelas às 18h com Os Imigrantes

Clássico da teledramaturgia no país, Os Imigrantes marca o lançamento do segundo horário de folhetins na programação da TV Brasil, que passa a exibir tramas emocionantes na telinha também às 18h a partir da próxima -feira (9). No ar de a , a novela antecede o conteúdo jornalístico transmitido ao vivo, às 19h, enquanto a histórica produção A Escrava Isaura é a atração da faixa nobre, às 20h, com destaque de público no canal.

Gestora da TV Brasil, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) adquiriu os direitos de exibição da obra depois da repercussão positiva de folhetins anteriores. O contrato de licenciamento permite exibir a novela em sinal aberto e fechado, pelas afiliadas da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), pela TV Brasil Web e pelo aplicativo TV Brasil Play. A novela tem horário alternativo na madrugada, à 01h15.

A novidade reforça o empenho institucional em oferecer programação de qualidade para o cidadão brasileiro, segundo Glen Valente, diretor-presidente da EBC.

"A transmissão da novela Os Imigrantes atende ao interesse da empresa em promover atrações nacionais que contribuam para o desenvolvimento da consciência crítica das pessoas. O alcance de novos públicos é um dos objetivos da exibição de obras que atravessam gerações como as novelas escolhidas pelo canal para sua grade", afirma Glen Valente.

A nova janela para atrações do gênero acompanha a saga dos imigrantes que vieram para o Brasil no final do século XIX. Sempre no mesmo horário, às 18h, os capítulos do premiado folhetim terminam para o início do telejornal Repórter Brasil, às 19h, e do programa esportivo Stadium, às 19h40.

Trama de época